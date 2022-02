Regionale verkiezingsdebatten bij RTV Rijnmond

REGIO • In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart trekt RTV Rijnmond de regio in. In elke stad en elk dorp organiseren ze, veelal in samenwerking met een lokale omroep of krant, een verkiezingsdebat.

Hierbij komen vragen aan bod als: ‘Wat kan en moet er beter, wat speelt er in uw gemeente? Wat wil de burger en hoe gaan de verschillende partijen hiermee om?’

In de regio komen Molenlanden, Papendrecht en Alblasserdam aan bod op respectievelijk donderdag 10 februari, maandag 14 februari en dinsdag 22 februari. In Molenlanden gebeurt dat in samenwerking met Het Kontakt. In Papendrecht werkt RTV Rijnmond samen met RTV Papendrecht en in Alblasserdam met Alblasserdamsnieuws.

De verkiezingsdebatten worden telkens uitgezonden tussen 18.00 en 19.00 uur. De debatten zijn te volgen via Radio Rijnmond of online via www.rijnmond.nl.