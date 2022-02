Meerkerkse schrijft boek over dementerende moeder

meerkerk • Lange tijd ontkende Hannie Bakkers uit Meerkerk dat haar moeder begon te dementeren. Later schreef ze een boek: ‘Help, mijn moeder is/wordt dement!’ Het onder ogen zien van de realiteit was confronterend. ‘Ik werd eerst boos.’

Het was in 2006. Hannies vriend (inmiddels echtgenoot) ging voor het eerst mee naar haar moeder, Berta Bakkers-Prins. Via een beeldbelverbinding vertelt Hannie: “Hij zei: ‘Jouw moeder is dement’. Ik werd eerst boos. Maar hij herkende de symptomen en bleek gelijk te hebben. Mijn moeder was bijvoorbeeld vaak dingen kwijt. Dan vonden we haar bril in het diepvriesvakje. Toen we met haar naar de dokter gingen, is vrij snel de diagnose gesteld.”

Lewy body

Bertha bleek Lewy body te hebben, een vorm van dementie die vaak gepaard gaat met verschijnselen die doen denken aan Parkinson, zoals trillende handen. “Het werd steeds duidelijker, we konden er niet meer omheen. Toen het erger werd, bespraken we met haar of ze in haar eengezinswoning wilde blijven wonen. Ze wilde haar huis niet uit. Samen met een van mijn zussen heb ik toen de zorg op me genomen. Er was ook hulp van Rivas en een vriend. Op een gegeven moment ging ze overdag naar de dagopvang.”

Gevoelsmens

De dementie bracht ook iets moois. “Ik kom uit een warm nest, maar de band met mijn moeder was anders dan ik gewild had omdat ze nooit haar emoties liet blijken. Zelf ben ik een gevoelsmens. Mijn moeder leerde als kind om niet te zeuren en door te gaan. Toen ze dementie kreeg, viel dat masker af. Daardoor kwam ze steeds dichter bij mij te staan. Ze was een en al warmte, ik moest vaak haar hand vasthouden. Ik had het gevoel dat ik mijn echte moeder leerde kennen.”

Boosheid

Toen Bertha’s vertrouwde buurvrouw verhuisde, verslechterde de situatie snel. De familie moest op zoek naar een verpleeghuis. “We vonden een goed tehuis: De Lange Wei in Boven-Hardinxveld. Dat was heel fijn, maar mijn moeder vond dat we haar wegstopten. Omgaan met haar boosheid vond ik heel lastig. Als ik naar huis ging, zei ze: ‘Ik ga mee’. Ze wilde weg, uit het raam springen.”

Injecties

De laatste fase was het moeilijkst, vond Hannie. “Je ziet je moeder kind worden. Ze kon steeds moeilijker uit haar woorden komen. Op een dag hadden we een gesprek met de geriater, over de behandeling. Toen we bij mijn moeder gingen kijken, begrepen we waarom de arts een gesprek wilde: mijn moeder stond in de lucht te klauwen met haar handen en had lege ogen. Mijn zussen en ik hebben toestemming gegeven voor injecties waarvan ze rustig zou worden. Na drie dagen is ze overleden. Dat was in juni 2017. Ze is 88 geworden.”

Dagboek

Al ruim voordat haar moeder overleed begon Hannie met het opschrijven van haar gevoelens. “Steeds als ik mijn moeder bezocht had, schreef ik de belevenissen van mij af. Mijn boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vertel ik hoe het bij ons thuis ging, hoe mijn jeugd was, hoe ons gezin in elkaar stak. Het tweede deel is een dagboek met mijn verslag over de vorderende dementie. Dat er nu een boek over haar is, vind ik een mooi idee. Alsof ze in dat boek een beetje verder leeft.”

Verwerking

Het afronden van het boek lukte niet meteen na het overlijden van Hannies moeder. “Eerst heb ik het een tijdje laten liggen, het was allemaal veel te vers. Het schrijven heeft me geholpen bij de verwerking. Mensen die het lazen zeggen dat ze veel herkennen. Mijn doel is: iemand met een dementerende dierbare laten zien dat hij of zij niet de enige is. Mijn advies aan iedereen die ermee te maken krijgt: blijf geduldig. Het is een ziekte, ze kunnen er niks aan doen. Ik bekeek soms vier keer hetzelfde fotoboekje met mijn moeder. Doordat mensen daarover in mijn boek kunnen lezen, hoop ik dat ze denken: door jouw geduld begrijp ik nu dat ik ook geduld moet hebben.”

‘Help, mijn moeder wordt/is dement!’ telt 256 pagina’s, is uitgegeven door Bookscout en te bestellen bij de boekhandel en via diverse websites.