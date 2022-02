IJspret leidt tot enorme kostenpost

lexmond • Jorrit Lever (34) uit Lexmond is 13 jaar oud wanneer hij wordt geschept door een auto als hij uit school komt. Jorrit ligt lang in coma. Uiteindelijk ontwaakt hij hieruit, maar het ongeluk heeft grote impact op de rest van zijn leven. Jorrit houdt namelijk zeer ernstig hersenletsel over aan het ongeluk, is blijvend invalide en dus de rest van zijn leven rolstoelafhankelijk.

En die rolstoel is nu net waar het hier om draait. Jorrit heeft van de gemeente (via de Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO) een rolstoel met elektrische duwondersteuning in bruikleen gekregen. Op 12 februari van het vorige jaar is heel Nederland in de ban van het schaatsen op natuurijs. Ook Jorrit, die het altijd al heerlijk vindt om buiten te zijn, wil heel graag naar buiten.

Hij gaat met zijn begeleider naar een ondergelopen weiland in de buurt, waar ze wat bekenden zien die wat staan te drinken. Jorrit gaat in zijn rolstoel het ijs op, maar zakt er even later doorheen. Gelukkig niet al te diep, maar genoeg voor de brandweer om eraan te pas te komen en Jorrit eruit te takelen. Bovendien blijkt de duwondersteuning van zijn rolstoel kapot. En daar begint de ellende.

Verzekering

De gemeente blijkt de rolstoel WA te hebben verzekerd. Dat betekent dat schade door eigen toedoen niet wordt vergoed. De rekening bedraagt bijna 5.500 euro en wordt door de gemeente doorgeschoven naar Jorrit, die een Wajong-uitkering heeft van 1.000 euro per maand. Volgens de gemeente is het namelijk Jorrit zijn eigen schuld. Hij had niet op het ijs mogen komen met de rolstoel. Vlak voor Kerst komt de laatste aanmaning en dus betalen de ouders van Jorrit, achter wier huis Jorrit woont, met pijn in het hart de rekening.

De zaak krijgt zelfs aandacht in een aflevering van ‘Kassa’ op zaterdag 15 januari. Daarin reageert wethouder WMO Marcel Verweij zeer zakelijk. Hij zegt: “We werken hier met overheidsgeld. Als je daarmee werkt of ervan gebruik maakt, gaan we er vanuit dat iemand daar heel zorgvuldig met die spullen omgaat. Als je dan zelf schade aanricht, ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Hij had dit niet moeten doen.”

Beschuldigende vinger

De wijze waarop de wethouder reageert doet de familie pijn, zo vertelt moeder Mieneke Lever. “Er wordt naar ons gewezen met een beschuldigende vinger dat er onzorgvuldig met spullen wordt omgegaan. Mag die jongen dan niet één keer het ijs op, wanneer daar de mogelijkheid voor is? Het was pure pech dat juist hij er doorheen zakt.”

“We hebben al een jaar onrust door de situatie, al proberen we Jorrit er zo min mogelijk van mee te laten krijgen. Het gevoel van ruim twintig jaar geleden na het ongeluk komt ook weer helemaal boven. Door de manier waarop we nu worden toegesproken zou je toch bijna het vertrouwen in de medemens kwijtraken, het maakt me verdrietig.”

Medipoint

Los van de vraag wie de rekening moet betalen, trekt de familie Lever ook de hoogte van de rekening in twijfel. De nieuwe duwondersteuning die men krijgt is namelijk duidelijk al gebruikt. Zo zitten er onder andere een paar fikse krassen op het apparaat. De gemeente geeft echter aan dat het hier niet over gaat. Daarvoor moet de familie Lever bij thuiszorgwinkel Medipoint zijn, de partij die de rolstoel heeft geleverd.

“Die zeggen letterlijk tegen ons dat wanneer we het niet eens zijn met het bedrag, we maar een zaak moeten aanspannen. Dat zien we niet zitten, want het is een oneerlijke strijd. Tegen zo’n groot bedrijf zijn wij nooit opgewassen. De gemeente zegt dat het ons hier verder ook niet mee kan helpen”, vertelt Mieneke Lever teleurgesteld.

Naar aanleiding van de uitzending van Kassa hebben we geprobeerd contact te krijgen met wethouder Marcel Verweij. Tot op heden is dat helaas niet gelukt. Indien de wethouder deze week toch nog met een reactie komt, zal deze volgende week te lezen zijn.