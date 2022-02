Groenteman Rob van Harten al 25 jaar werkzaam bij Albert Heijn de Kreij in Giessenburg

GIESSENBURG • Op de kop af werkt Rob van Harten een kwart eeuw bij de Giessenburgse Albert Heijn.

“Eigenlijk nog langer”, herinnert de jubilaris zich nog haarfijn. “Als scholier verdiende ik al een zakcentje. Na mijn Meao diploma mocht ik blijven, maar helaas kon de toenmalige werkgever Karel de Kreij mij geen fulltime baan aanbieden. Ik verkaste naar Bas van der Heijden in Hardinxveld-Giessendam en ontmoette daar mijn vrouw.”

De inmiddels 48-jarige Rob huurde in “Beneden Hardinxveld” een nieuwbouwwoning en woont er nog steeds. “Toen er op een gegeven moment wel plaats was voor een fulltimer, heb ik niet lang getwijfeld. Dat is dus 25 jaar geleden. Een paar dagen per week ga ik lekker op het fietsje, ook als het regent, naar het Lijnbaanplein. Als chef van de groente- en fruitafdeling begin ik met het vullen van de schappen. Producten moeten uit de koelcel en soms los ik in de ochtend de vrachtwagen. Om daarna terug naar de AGF te gaan om alles recht te leggen en nog een kwaliteitsronde te lopen. De klanten beginnen immers bij mijn afdeling.”

Eigenaar Remon de Kreij knikt. “Rob is mede het gezicht van de winkel. Eenmaal een kar of mandje in de hand, ziet de klant de groenten en het fruit als eerste.”

Postelein

Rob geniet. “Ooit ben ik begonnen als manusje van alles en heb ik ook nog op de ‘zuivel’ gewerkt. Maar groente en fruit is helemaal mijn ding. Bijna 20 jaar, ik heb destijds de plotseling overleden Gerrit de Jong opgevolgd. De diversiteit en kwaliteit aan producten spreken mij aan. Postelein, een vergeten groente is mijn favoriet. Jammer dat het product alleen van half maart tot en met oktober te koop is. Maar met een ouderwetse aardappel en een balletje gehakt, geniet ik na een weer een mooie werkdag. Ook de verantwoording die ik van Remon krijg is geweldig.”

Remon vervolgt. “Mijn opa Jan, vader Karel en zijn zus Lena zijn in 1991 met de Albert Heijn gestart. Ik heb van mijn vader geleerd dat je moet luisteren naar de klant, maar zeker ook naar jouw medewerkers. Het handelsmerk van de jongste generatie De Kreij. Betrokken medewerkers moet je in hun kracht zetten. Niet als een nummer behandelen, maar de mens achter de medewerker kunnen zien. Niet voor niets hebben veel mensen bij ons een lang dienstverband. Vorig jaar was Sjanie den Toom 50 jaar in dienst. Maar ook Janneke Terlouw en Yvonne van der Bijl hebben er, net als Rob, meer dan 25 jaar opzitten.”

Met jonge vakkenvullers en vaste medewerkers zijn ze bij de Giessenburgse supermarkt met zo’n 100 man. “Een heel koppel, maar ze krijgen allemaal een persoonlijke benadering. Terecht, want zonder hen ben ik nergens. Dat besef ik heel goed”, besluit Remon.

Theo Sprong