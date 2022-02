Doe Mee deelt zonnebloempitten uit en wil Molenlanden geel kleuren

MOLENLANDEN • De Gele Glimlachtour van Doe Mee Molenlanden draait op volle toeren. De vrijwilligers van de politieke partij delen komende zaterdag 5 februari tussen 09.30 en 12.00 uur onder meer zonnebloempitten uit in het centrum van Bleskensgraaf en in Nieuw-Lekkerland.

“Wat is er nu mooier om niet alleen bij de stembus kleur te bekennen”, meldt Wilma de Moel van Doe Mee Molenlanden. “Met onze actie ‘Heel Molenlanden kleurt geel’ delen we zonnebloempitten uit, die je pas na IJsheiligen in de grond mag stoppen voor het hoogst haalbare resultaat.”

En de partij roept inwoners van Molenlanden op om vooral te gaan stemmen op woensdag 16 maart. Wilma: “Natuurlijk zijn er voldoende argumenten om niet te gaan en die horen we dan ook graag onderweg of via de socials.”