Kennismaking in Nieuwpoort met Koreaanse karate TangSooDo

NIEUWPOORT • Chon Kyong start weer met de trainingen van de Koreaanse karate TangSooDo; een effectieve en directe zelfverdedigingskunst, dat bekend staat om zijn veelzijdigheid.

De vechtsport is lekker om in beweging te zijn en goed voor het zelfvertrouwen. Kinderen vanaf vijf jaar en volwassenen tot 100 jaar zijn welkom. Chon Kyong is een echte familieclub en traint op maandag, woensdag en zaterdag in Schoonhoven en Nieuwpoort.

Er is een kennismakingspakket met vijf gratis trainingslessen. Voor meer informatie: www.chonkyong.nl of bel met John Correljé via 06-41235278. Aanmelden of info opvragen kan ook via info@chonkyong.nl.