Vogelgriep slaat om zich heen: ‘Raak geen dode dieren aan, maar bel ons’

REGIO • De vogelgriep slaat in het hele land steeds meer om zich heen en dus ook in deze regio. Vorige week alleen al kon de Dierenambulance Vianen en omstreken 850 dieren ophalen die óf al dood waren óf die waren besmet en die men dus in moest laten slapen. 95% van de dode dieren bestaat uit brandganzen.

“Het virus is sinds een week enorm zichtbaar in dit gebied. Al die meldingen komen bij ons natuurlijk bovenop het normale werk. Het is dus heel druk voor ons op dit moment, maar het het is heel belangrijk dat wij worden ingeschakeld als mensen zieke of dode dieren signaleren. Wij komen de dieren ophalen en zorgen voor de verwerking van de kadavers. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt in verband met de besmettingen”, vertelt Gerrit de Boom van Dierenambulance Vianen.

Zoogdieren ook besmet

Want die besmettingen zijn op dit moment zorgelijk. Met name, omdat er ook steeds meer zoogdieren besmet lijken te raken. De Boom: “We hebben al dode vossen en honden gezien en er wordt nu ook een kat onderzocht. De mens is natuurlijk ook een zoogdier, dus we maken ons zorgen over deze ontwikkeling. Mensen mogen de dode dieren absoluut niet aanraken. Als ze een dood dier vinden, moeten ze direct ons bellen”

“Ze moeten dus niet denken dat het geen zin meer heeft om te bellen, omdat de dieren toch al dood zijn. Er worden al steeds meer wandelgebieden afgesloten voor mensen. Wees niet eigenwijs door toch met je hond in de gebieden te gaan lopen, want dat is een enorm risico. Je kunt het virus ook gewoon meenemen onder je schoonzolen en voor je het weet is je hond besmet of zelfs jijzelf.”

Dierenambulance Vianen en omgeving is actief in de gemeenten Vijfheerenlanden, Culemborg, Gorinchem en Molenlanden en is bereikbaar op 085-0441199.