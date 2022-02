Rommelmarktschuur in Ameide open op 5 februari

AMEIDE • In navolging van de extra openstellingen op diverse zaterdagen (regulier is alleen vrijdagmorgen) van de rommelmarktschuur in Ameide wordt, nu het weer kan, dit ook gedaan op zaterdag 5 februari van 09:00 tot 12:00 uur.

Om zo de echte liefhebber een extra mogelijkheid te bieden een bezoekje te brengen aan onze opslag aan de Hogewaard 2 in Ameide.