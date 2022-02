Gewijzigde openingstijden Repair Café Nieuw-Lekkerland

• Een archiefplaat van het Repair Café in Papendrecht.

NIEUW-LEKKERLAND • Het Repair Café in Nieuw-Lekkerland, dat uitgaat van het Huis van de Waard, is onlangs verhuisd naar het Kringloopplein aan de Ambachtsweg 2.

In het vervolg is het Repair Café open op de tweede en vierde woensdag van de maand in plaats van op de dinsdag.

Maar ook tijdens de openingstijden van het Kringloopplein van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur kunnen te repareren spullen worden afgeven bij de balie van het Kringloopplein.

Door kapotte spullen zoveel mogelijk te repareren met gebruikte materialen en waar nodig nieuwe, draagt het Repair Café Nieuw-Lekkerland bij aan een meer duurzame samenleving wat ook het doel is van het Kringloopplein.

De reparaties die worden uitgevoerd zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Eventuele nieuwe onderdelen zijn wel voor rekening van de klant.

Op woensdag 9 februari zijn de bezoekers weer welkom van 10.00 tot 13.00 uur. In verband met de toename van de te repareren spullen is het Repair Café nog op zoek naar een paar enthousiaste vrijwilligers die spullen kunnen repareren en willen werken in een leuk en gezellig team.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met penningmeester Jan Simons via 06-34224298 of jsimons@solcon.nl.