Erwtensoepactie in Giessenburg

GIESSENBURG • Zaterdag 5 februari komen de leden van de Maranathakerk weer langs met de vertrouwde verse en van uitstekende kwaliteit erwtensoep.

De soep kost per liter 2,50 euro. De rookworst is er los bij te koop voor 2 euro. De soep kan ook gekocht aan de Hoefweg west 3 en wel van 08.00 tot 11.00 uur. De opbrengst is voor de kerk