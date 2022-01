Raad Alblasserdam sluit aan bij Kinderdijk-motie Molenlanden

ALBLASSERDAM • De Alblasserdamse partijen sloten zich unaniem aan bij een motie van het Molenlandse gemeentebestuur, met daarin onder meer de oproep om inwoners van Kinderdijk en de molenbewoners meer (bestuurlijke) inspraak te geven bij Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

De politici toonden zich tevreden over de manier waarop toegewerkt wordt naar de zogenaamde Samenwerkingsovereenkomst Kinderdijk. Jacco Schook (D66): “De inwoners van Kinderdijk lijken een betere stem te krijgen. Daar zijn wij blij mee.”

Wethouder Arjan Kraijo kon de oproep accepteren. “De motie en de begeleidende brief zijn af en toe wat negatief geformuleerd, maar voor mij als wethouder is aansluiten geen enkel probleem.”

Belangen

De Molenlandse partijen verwoordden de inbreng van Kinderdijk zelf met de volgende zin: ‘De belangen zijn gelijk geadresseerd en geven daarbij ook bestuurlijk een plek aan de belangen van de inwoners en de molengebiedbewoners.’

“Er zijn daarvoor allerlei mogelijkheden. In het onderwijs heb je een medezeggenschapsraad, in de zorg cliëntenraden”, licht raadslid Berend Buddingh’ (Doe Mee! Molenlanden) toe. “Daar moet de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk over nadenken. Zo geven we inwoners en molenbewoners een formele stem. De stichting hoeft daarbij niet bang te zijn dat de inwoners alles kunnen bepalen.”

Verbeterd

De verhoudingen tussen de gemeentebesturen en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zijn de afgelopen maanden verbeterd, benadrukt Buddingh’.

“Ik doe dan ook nogmaals de nadrukkelijke oproep aan de RvT en het bestuur van de SWEK om het open gesprek aan te gaan met een afvaardiging van de gemeenteraad. We zijn niet eng, we kennen onze positie. Maar mochten er nog pijnpunten zijn dan kunnen we die nu weghalen. Met de blik naar voren.”