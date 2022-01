Musica Pro Deo zoekt mannenstemmen voor Choral Evensong

MEERKERK • Koor Musica Pro Deo uit Meerkerk gaat repeteren voor de uitvoering van een Choral Evensong in mei. Belangstellenden om mee te doen, kunnen zich aansluiten tot en met eind februari.

Vooral mannen zijn welkom. Ook al weten ze niet welke stemsoort ze hebben. “Wij zijn geen professionals het sociale aspect is minstens zo belangrijk”, redeneert Musica Pro Deo.

De Choral Evensong wordt op zaterdag 21 mei uitgevoerd in de Ichthuskerk in Meerkerk. Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk, meestal gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd.

Er wordt wekelijks gerepeteerd op woensdagavond van 20:25 tot 22:00 uur. Aanmelden kan tot eind februari via email naar musicaprodeo@outlook.com. Na aanmelding ontvangt men bericht waar de repetities in Meerkerk zal plaatsvinden. Voor meer informatie: www.musicaprodeo.nl.