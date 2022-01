Qbuzz sluit servicepunt in Gorinchem en vergroot digitale mogelijkheden

GORINCHEM • Qbuzz voegt meer kanalen voor klanten toe om contact op te nemen en sluit het servicepunt op station Gorinchem. Om reizigers beter bij te staan in de ketenreis die zij maken, biedt Qbuzz op deze wijze meer contactmogelijkheden.

“Voor al onze reizigers verruimen wij onze openingstijden, informeren wij proactief bij verstoringen en voegen wij de communicatiekanalen chat en whatsapp toe”, meldt Qbuzz in een persbericht. “Een nieuwe OV wereld vraagt om nieuwe contactmogelijkheden. Ook zien we het gebruik van huidige contactmogelijkheden, zoals het bezoek aan servicepunt Gorinchem, afnemen. Daarom sluiten wij het servicepunt in Gorinchem.”

Sinds 2019 ziet Qbuzz afnemende reizigersaantallen en transacties in de servicewinkels, met name in Gorinchem. Daar is het aantal transacties zo laag dat openhouden van de winkel niet langer logisch is. De sluiting is per 7 februari 2022.

De klanten die nog gebruik maken van het servicepunt worden door Qbuzz ‘automaat vaardig’ gemaakt door samen het proces op een kaartautomaat te doorlopen. In het eerste kwartaal van 2022 is er een gastheer/vrouw op station Gorinchem aanwezig om reizigers te helpen. Daarna kunnen reizigers hulp op afstand krijgen via de kaartautomaten en praatpalen op de stations en zijn we telefonisch, per whatsapp en chat bereikbaar.

De openingstijden van de klantenservice wordt verruimd naar maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur. Verder voegt Qbuzz whatsapp en chat toe aan de bestaande contactkanalen.