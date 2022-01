Rijkswaterstaat start groot onderhoud fietspad Merwedebrug Papendrecht

PAPENDRECHT • Ondanks storm Corrie is op maandag 31 januari het groot onderhoud aan het fietspad van de Merwedebrug bij Papendrecht gestart.

Tijdens de afsluiting van het fietspad vaart er doordeweeks vanaf 06.15 uur tot 18.00 uur elk half uur een gratis veerpont tussen Dordrecht en Papendrecht. Met deze gratis veerpont probeert Rijkswaterstaat de vertraging voor (brom)fietsers zo beperkt mogelijk te houden. Op zaterdag vaart de pont tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

De eerste ochtend dat de pont voer is goed verlopen. Wethouder Rik van der Linden van Dordrecht nam de proef op de som en pakte de pont naar de overkant waar hij zijn collega-wethouder Kees de Ruijter van Papendrecht trof. Samen gingen zij het gesprek aan met de eerste gebruikers op de pont en bij de koffiekar.

Goede oplossing

Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht: “Ik ben blij dat de veerpont er is. En belangrijker: uit de reacties merk ik dat dat voor veel Dordtenaren geldt. Natuurlijk zit niemand te wachten op een langdurige afsluiting en extra reistijd, maar dat is helaas onvermijdelijk. Het fietspad moet nu eenmaal dringend aangepakt worden. Voor de meeste fietsers is deze gratis veerpont een goede oplossing. Bijvoorbeeld voor de vele scholieren die in Dordrecht naar school gaan. Voor de veiligheid hebben wij aan de Dordtse kant op de Kerkeplaat tijdelijk een vrijliggend fietspad aangebracht. Ik maakte vanmorgen mijn eerste oversteek en dat ging prima. Het is prettig dat fietsers met deze pont nu een extra alternatief hebben, naast de waterbus en de Baanhoekbrug.”

Kees de Ruijter, wethouder gemeente Papendrecht: “Wij hebben ons als gemeente ervoor ingespannen dat er gedurende de werkzaamheden een gratis alternatief is voor de gebruikers van het fietspad. Het is mooi dat deze pontverbinding er nu is.”

Hinder beperken

Bart Keunen, districtshoofd Rijkswaterstaat: “Het fietspad op de Merwedebrug bij Papendrecht is hard toe aan een grote opknapbeurt maar dat heeft wel veel impact op de (brom)fietsers die dagelijks naar werk of school moeten. Ik ben dan ook heel blij dat het samen met onze partners uit de omgeving is gelukt om de hinder zoveel mogelijk te beperken door een gratis pont aan te bieden.”

“De komende jaren blijven we werken aan vernieuwing van de bestaande infrastructuur. We hebben als Rijkswaterstaat een grote opgave om oude bruggen, tunnels en viaducten uit de vorige eeuw te vervangen of renoveren. Zo staan voor de regio Drechtsteden de renovatie van de Merwedebrug zelf nog op de planning evenals de stadsbrug Dordt, de brug over de Noord en de Drechttunnel.”

Er zijn voor (brom)fietsers overigens verschillende alternatieve routes. Behalve de gratis pont tussen Huys de Merwede Papendrecht en Dordrecht Kerkeplaat (ruïne Huis te Merwede) is er de reguliere waterbus lijn 22 tussen Papendrecht en Dordrecht, kan er omgefietst worden via de Baanhoekbrug en zijn de lijnen 4 en 416 bij Qbuzz beschikbaar.

Voor meer informatie: www.N3werkzaamheden.nl.