Vogels op de thee bij Natuurcentrum Gorinchem

GORINCHEM • Natuurcentrum Gorinchem start met nieuwe kinderactiviteiten.

In februari is er iedere woensdag een leuke en leerzame activiteit voor de kinderen. De start is op woensdag 2 februari om 14.30 uur met een bezoek van de Voorleeshelden on tour in samenwerking met Bibliotheek AanZet. Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen gratis luisteren naar een spannend, leuk of grappig verhaal over thema’s als de natuur en het milieu. Aanmelden voor deze middag kan door te mailen naar receptie@ncgorcum.nl of bellen naar 0183-630911.

In de weken daarna verzorgt docent Esther Dijkstra diverse workshops voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. ‘Hoe nodig je vogels uit om bij jou te komen buurten?’ Door wat lekkers voor ze op te hangen! Dit gaan we samen maken tijdens de eerste workshop op woensdag 9 februari vanaf 14.00 uur. De week daarna worden er insectenholletjes gemaakt. Waarvoor insecten deze nodig hebben leer je deze middag, 16 februari vanaf 14.00 uur. Februari wordt afgesloten met een workshop op 23 februari, waarin papier gemaakt wordt. En niet zomaar papier, maar papier waar een boom uit groeit. Deelname aan deze workshops kost 4 euro per kind. Opgeven kan via www.sportingorinchem.nl.