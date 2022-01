Stedin investeert meer om energietransitie en economische groei mogelijk te maken

REGIO • Netbeheerder Stedin investeert in 2022 een bedrag van 672 miljoen euro voor het verstevigen van de energie-infrastructuur. Dit is ruim 15% meer dan vorig jaar en zo’n 40% meer ten opzichte van vijf jaar geleden.

De investeringen zijn nodig om de explosieve groei van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en de elektrificatie van de industrie (energiebesparing en vermindering van de uitstoot van CO2) te faciliteren. Ook de groei van nieuwbouwwijken, datacenters en distributiehallen met een grote elektriciteitsvraag gaat onverminderd hard door en vraagt om meer transportcapaciteit op het net. Tegelijkertijd werkt Stedin aan het veilig en betrouwbaar houden van bestaande netten door het vervangen van honderden kilometers elektriciteitskabels en gasleidingen.

Grondige verbouwing

De energietransitie zit in een stroomversnelling. De vraag naar elektriciteit is enorm en daarvoor moet het net grondig verbouwd worden. Er zijn honderden kilometers aan kabel nodig om het net te verstevigen en zo te voldoen aan de vraag. Tot 2050 zal in Nederland één op de drie straten open moeten.

Koen Bogers, CEO van Stedin: “Stedin is volop bezig met de verbouwing van het net. We vervangen in 2022 ruim 300 kilometer aan elektriciteitskabel en 250 kilometer aan gasleidingen. We verstevigen ons elektriciteitsnet in totaal met meer dan 900 kilometer aan kabels en leidingen, een toename van 150% ten opzichte van vijf jaar geleden. Daardoor kunnen we bijna 10.000 laadpalen aansluiten, waarmee we circa 2,75 miljoen ‘elektrische tankbeurten’ faciliteren.”

“De versteviging van het elektriciteitsnet zorgt er eveneens voor dat dit jaar ruim twee miljoen zonnepanelen duurzaam opgewekte energie kunnen terugleveren aan het net. Met die duurzame stroom kunnen ruim 200.000 huishoudens koken, wassen et cetera. Verder bouwen we de komende tien jaar via modulair bouwen dertig nieuwe transformatorstations, twee tot vier per jaar. Dit is drie keer zoveel als de afgelopen jaren, toen er gemiddeld één station per jaar werd bijgebouwd.“

Onconventionele maatregelen

Niet alleen de verbouwing is een grote opgave, het moet bovendien in veel minder tijd gebeuren. Dat vraagt om onconventionele maatregelen, Stedin heeft meer middelen nodig om de doelen van de energietransitie mede mogelijk te maken. Zowel financieel (het bedrag dat we in de netten investeren is de afgelopen vijf jaar met zo’n 40% gestegen) maar ook voor het kunnen uitvoeren van ons vergrote werkpakket. Stedin heeft dringend technisch opgeleid personeel nodig. Op de bedrijfsscholen leidt het bedrijf daarom zelf monteurs op, maar dit is niet voldoende. Er is meer nodig.

Zo moeten het elektriciteitsnet efficiënter en slimmer gebruikt worden, beter gebalanceerd, zodat overbelasting van het net afneemt. Bijvoorbeeld door een thuisbatterij voor de opslag van energie en door slim laden. Om een slim energiesysteem goed te laten werken, ontbreken nu de juiste stimulerende maatregelen. Eind vorig jaar stuurden de netbeheerders daarom een brief aan het kabinet met tien urgente punten om de beschikbaarheid van deze middelen en maatregelen te verbeteren. Daarbij is recent het ‘ Actieteam Netcapaciteit ’ opgericht, een brede samenwerking van veertien partijen, die via een stimuleringsprogramma vaart willen houden in de energietransitie.