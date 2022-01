Erwtensoepactie in Schelluinen

SCHELLUINEN • Op zaterdagmorgen 5 februari wordt in Schelluinen weer een erwtensoepactie gehouden.

Vrijwilligers van de plaatselijke dorpskerk komen langs de deur om heerlijke erwtensoep te verkopen. Ook deze jaargang is er, naast de vertrouwde erwtensoep, een bijbehorende rookworst verkrijgbaar.

De verkoop begint vanaf ongeveer 09.30 uur en start vanuit De Bron. Wie niet thuis is, kan ook een pannetje klaarzetten met daarin de bestelling op papier en contant geld in een zakje. De prijs voor een liter erwtensoep is 2,50 euro. De bijbehorende rookworsten zijn verkrijgbaar voor 2 euro per stuk. De opbrengst is bestemd voor de Dorpskerk in Schelluinen.