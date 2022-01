CDA over landbouwbeleid: ‘Samen krachten bundelen’

MOLENLANDEN • Door de krachten te bundelen kunnen de doelen van de landbouwvisie behaald worden. Dat was één van de conclusies van een online gesprek dat Derk Boswijk woensdagavond 26 januari had met enkele CDA-prominenten uit Molenlanden.

Sinds maart 2021 is Derk Boswijk de landbouwwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. In de afgelopen negen maanden heeft hij wekelijks meerdere werkbezoeken gedaan, een landbouwvisie opgesteld en is er een coalitieakkoord gepresenteerd. CDA-jongere Jurian Korevaar en raadslid Jan Arie Koorevaar gingen in gesprek met Boswijk.

In de zomer van 2021 presenteerde Derk Boswijk de Landbouwvisie van het CDA. Er worden in die visie drie belangrijke veranderingen genoemd, die zijn ook terug te vinden in het coalitieakkoord. Eén van de punten is dat het beleid in Den Haag niet gericht is op de middelen, maar op het doel. Het doel wordt in Den Haag bepaald en lokaal wordt samen met de landbouw gezocht naar een passende uitvoering. Derk Boswijk: “De rol van provincie en gemeente wordt groter.”

Stikstof

Met een minister voor stikstof is het belang van de stikstofcrisis duidelijk. Het coalitieakkoord zegt dat iedere sector zijn aandeel moet oppakken. Derk Boswijk was helder: “Op dit een punt ga ik het kabinet extra volgen, niet alleen aan de landbouw zal iets worden gevraagd”

Het gesprek vond plaats bij Ad van den Berg in Bleskensgraaf. Hij heeft met de Lely Sphere één van de innovaties op het erf staan om een oplossing te bieden voor het stikstofprobleem. In de stal wordt 70% van de ammoniakuitstoot afgevangen en opgeslagen als circulaire meststof. Ad blijft tegen onmogelijkheden aanlopen; de Lely Sphere zorgt voor hoogwaardige meststoffen, maar die zijn nog niet erkend. Ad riep dan ook op: “Zo’n innovatie draagt bij aan de oplossing, maak het in Den Haag mogelijk om toe te passen!”

Veenweiden

Op de vraag welke uitdagingen ons gebied te wachten staat, geeft Teunis Jacob Slob, wethouder in Molenlanden, aan dat er kansen liggen. “Kansen om samen in het gebied op te pakken. Door de krachten te bundelen om lokale doelen te halen, kan elke boer aan de slag. Ieder op zijn manier. De één bijvoorbeeld met een Lely Sphere. De ander met onderwaterinfiltratie.“

“Als Den Haag heldere doelen en duidelijk perspectief biedt, kan gewerkt worden aan een leefbaar en aantrekkelijk platteland met een gezonde agrarische sector. Ook hier geldt dat we met elkaar moeten samenwerken. Op basis van vertrouwen.”