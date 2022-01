Timmervrienden bouwen eigen boot; zaterdag tewaterlating in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Cornelis Meerkerk en Frans de Frel hebben in de afgelopen twee jaar allebei een eigen houten boot gemaakt. Zaterdag 29 januari 2022 hopen de vrienden, die van beroep timmerman zijn, de vaartuigen om 11 uur te water te laten bij de vissteiger ter hoogte van de Zijdeweg in Nieuw-Lekkerland. “Dan gaan we zien of ze blijven drijven.”

Cornelis (24) uit Nieuw-Lekkerland ging twee jaar geleden op zoek naar een boot. Nadat hij de hoge prijzen zag, dacht hij: waarom bouw ik ‘m niet zelf? Het idee was geboren en nadat Frans (23), die tegenwoordig in Middelharnis woont, hem in eerste instantie voor gek had verklaard, werd een kwartier later duidelijk dat het twee boten zouden worden. Eén voor Cornelis en één voor Frans.

Italië

De eerste avond werden op zolder de eerste vormen en contouren van de boten vastgesteld. “In Italië moeten ze op school als eindproject een boot timmeren. We vonden dat wij dat dan ook wel moesten kunnen,” lacht Cornelis.

In de stal

Er werden wat plaatjes van verschillende aanzichten opgezocht op internet en daarmee gingen de twee aan de slag. Een echte bouwtekening was er niet. Die zou je namelijk moeten kopen en daar hadden de twee niet zo’n zin in, lachen ze. Maar met hun timmermanservaring wisten ze al snel hoe de boten ongeveer gemaakt zouden moeten worden. De lengte, de breedte en hoogte werden vastgesteld en daarna werden de rondingen berekend. Niet veel later begon de bouw van de boten in de stal van de boerderij van familie Meerkerk in Nieuw-Lekkerland.

Bijna identiek

En dat ‘even een boot bouwen’ een half levenswerk zou worden, wisten ze toen nog niet. Er werd toen nog gedacht dat ‘ie vorig jaar wel af zou zijn. Er werden mallen gemaakt, er werd hout gebogen door middel van verwarmd water in een stalen pijp, het grenenhout werd verlijmd en zo ontstonden de eerste vormen van de boten. Besloten werd de beide vaartuigen voor het gemak identiek te maken, met uitzondering van wat ‘tekeningen’ aan de zijkant.

Epoxy

Om de boten, die 4,20 meter lang en 1,20 meter hoog zijn, goed stevig en helemaal waterdicht dicht te maken, werd er glasvezeldoek in combinatie met epoxy gebruikt. Er werden diverse lagen aangebracht. Deze week zijn de laatste puntjes op de i gezet. Dit gebeurde bij Bouwbedrijf Damsteegt aan de Veenweideweg in Nieuw-Lekkerland, waar Cornelis werkt. Er zijn nog wat druipers weggeschuurd en er is nog een laatste laag aangebracht.

Tewaterlating

Aanstaande zaterdag, 29 januari 2022, gaan de mannen hun vaartuigen te water laten. Dit gebeurt om 11.00 uur bij de vissteiger ter hoogte van de Zijdebrug in Nieuw-Lekkerland, aan de kant van het fietspad. “Dan gaan we zien of ze blijven drijven. Je ziet de filmpjes wel op Dumpert verschijnen,” lachen de mannen.

Buitenboordmotor

Er wordt momenteel gekeken of het mogelijk is om een elektrische buitenboordmotor achter de boten te hangen. Botenkenner Korteland uit Alblasserdam zal hierin advies gaan geven.

De handgemaakte boot van Frans de Frel gaat binnenkort al in de verkoop. Over een definitieve verkoopprijs wordt nog nagedacht, maar gezien alle tijd, moeite, uren en materiaal, zal dit een bedrag van minimaal 6000 euro worden. Cornelis houdt zijn vaartuig en gaat varend genieten.