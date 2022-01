Werken in de techniek? Doe je voordeel met deze tips!

Ben jij een afgestudeerd ingenieur en bezig met je zoektocht naar een baan? Als dat zo is, is het natuurlijk handig dat je goed onderweg kunt met het selecteren van relevante vacatures. Door je opleiding en interesses af te stemmen op vacatures en je ervaring te laten doorschijnen, kun je je onderscheiden van de concurrentie. Engineering is een uitdagende omgeving met ontelbare doorgroeimogelijkheden.

Als je de onderstaande tips voor het zoeken naar een baan volgt, kun je na je afstuderen aan de slag in deze steeds innoverende sector.

Een CV op maat maken

Zoals je hoogstwaarschijnlijk al weet is engineering een gevarieerd vakgebied, met specialisaties variërend van chemische, mechanische en elektrische engineering tot mariene en ruimtevaarttechniek. Een van de beste manieren om je te onderscheiden van andere sollicitanten is om je cv af te stemmen op je vakgebied. Hoe specifieker je kunt zijn over je vaardigheden, hoe groter de kans dat je een interessante baan krijgt. Het is daarnaast van essentieel belang om ook jouw CV af te stemmen op het bedrijf waarvoor je wilt solliciteren en proberen uw eigen persoonlijke noot toe te voegen met betrekking tot die werkgever.

Ga op zoek naar beroepsorganisaties en gespecialiseerde aanwervingsbureaus

Er zijn diverse online wervingsbureaus die je als afgestudeerde kunnen helpen bij je zoektocht naar een stage of een baan in een technisch vakgebied. Registratie bij dit soort wervingsbureaus is meestal gratis en eenvoudig, en hiermee krijg je toegang tot een database met vacatures voor ingenieurs. Je kunt gedetailleerde informatie, loopbaanadvies en netwerkmogelijkheden vinden over relevante opleidingsprogramma’s voor afgestudeerden, specifieke loopbaandiensten en beurzen die jaarlijks door beroepsorganisaties worden georganiseerd.

Op zoek naar een gespecialiseerd aanwervingsbureau in werktuigbouwkunde en elektrotechniek? Kijk dan eens bij Young Engineering voor interessante vacatures in de techniek.

Voorbereiding van een interview

Een goede voorbereiding op een baan als ingenieur houdt in dat zowel mondelinge ervaring als technische kennis worden bijgebracht. Tijdens het gesprek moet je blijk geven van jouw praktische kennis van de functie en je bewust zijn van de taken die erbij komen kijken. Waarschijnlijk zullen er vragen worden gesteld over specifieke situaties in de werkomgeving. Als je tijdens het gesprek anticipeert op een reeks vragen, kun je ze meteen diepgaander beantwoorden. Zorg er dus voor dat je jezelf interviewt met vragen die een grote kans hebben een rol te spelen in het sollicitatiegesprek.