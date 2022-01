VVD Molenlanden roept op tot beter contact met ondernemers in Groot-Ammers

MOLENLANDEN • De VVD van Molenlanden roept het gemeentebestuur op om de contacten tussen ondernemers en ondernemersvereniging in Groot-Ammers te verbeteren.

“Uit informatie van ondernemers en ondernemersverenigingen (Gelkenes en OVG) blijkt, dat het periodieke overleg tussen het college en de ondernemers gestopt is”, weet Rijkus Krabbendam van de VVD te melden. Dit overleg was jarenlang een vast punt om (informeel) informatie over en weer uit te wisselen inzake ontwikkelingen die belangrijk zijn voor ondernemers.

Er zijn volgens de VVD vragen bij ondernemers in Groot-Ammers over de accuratesse in het beantwoorden van vragen en opvolgen van afspraken. Concreet wordt bijvoorbeeld genoemd dat er onduidelijkheid is over het beeldkwaliteitsplan en groenbeleidsplan op bedrijventerreinen. Ook is er ontevredenheid over de camerabewaking, waarvan de beelden niet worden bewaard en/of ter beschikking worden gesteld bij vernielingen, waardoor ondernemers besluiten om zelf camera’s op te hangen.

Ook duurt de onduidelijkheid voort over mogelijke uitbreiding van het bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden van groeiende bedrijven in de gemeente. Ook is de bereikbaarheid van bedrijventerreinen als gevolg van ophanden zijnde werkzaamheden zoals het kruispunt N214/N216, rotonde N214 Goudriaan, maar ook als gevolg van het komende vrachtwagenverbod Groot-Ammers, een punt van zorg.

En datzelfde geldt voor de te behalen duurzaamheidsdoelen versus de energiecapaciteit van Stedin in combinatie met verzekeringsproblematiek bij het plaatsen van zonnepanelen. En ten slotte ligt er nog een toezegging voor een onderzoek naar vrachtwagenparkeerplaatsen.

Concreet wil de VVD weten hoe het contact met de ondernemers en ondernemersvereniging momenteel geregel is en wat de planning is van het onderzoek dat Bureau Buiten momenteel uitvoert naar de uitbreiding van het bedrijventerrein. Ook wil de VVD weten of het college bereid is om het periodieke overleg met vertegenwoordigers van ondernemers(verenigingen) weer actief in te gaan richten.