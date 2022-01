Persoonlijke risicotest gelanceerd door Mindway en OnlineCasinoGround

De website OnlineCasinoGround heeft samen met Mindway een persoonlijke risicotest gelanceerd. De test geeft door middel van een kaartspel in drie minuten inzicht in je eigen risicogehalte. Mindway is de maker van de test genaamd: Gamalyze. De insteek van de game is op een laagdrempelige manier inzicht te geven op jouw gokgedrag met als doel zelfbewustzijn creëren bij de speler.

Verantwoord gokken het is sinds de opening van de Nederlandse markt een steeds belangrijker onderwerp geworden. ‘’We hebben een website met veel nieuws, spelregels en reviews en trekken daarmee veel bezoekers. Graag willen we ons steentje bijdragen in het onderdeel verantwoord gokken. Met deze risicotest kunnen we onze bezoekers meer informatie geven over zijn of haar gokgedrag’’, zegt Ronald Voorbergen, Head of SEO bij onlinecasinoground.nl.

Uniek: een spel, geen vragenlijst

Hoe reageer je op een grote winst? Beïnvloed een hoog verlies je volgende inzet? Die zijn standaardvragen die passen bij een test over verantwoord gokken. Mensen zullen eerder een passend antwoord geven en zichzelf in bescherming nemen. Dit is de reden geweest voor Mindway om de test niet in de vorm van een vragenlijst te maken, maar te kiezen voor een echt spel. Het spel Gamalyze lijkt op een echt casino spel en is ook nog leuk om te spelen.

Speel de game

Het spel is simpel om te spelen. Er zijn vier stapel met kaarten en je moet in totaal 80 kaarten omdraaien. Je begint het spel met een fictief bedrag van € 2.000, - en het doel is om dat bedrag meer waard te laten worden, net als in het casino. Onder elke kaart zit een winst of verlies en zo gaat de € 2.000, - omhoog of naar beneden. Op de achtergrond draait een speciale software die analyseert jouw spel. Zo bekijkt de software wat je gaat doen bij een grote winst of bij een groot verlies.

Uitslag

Als je alle 80 kaarten hebt omgedraaid mag je een inschatting maken over het risico wat je hebt genomen tijdens het spelen. Daarna komt er een rapport die inhoudelijk feedback gaat geven over de strategie waarmee jij hebt gespeeld. Als laatst geeft het spel je bruikbare tips om eventueel dwangmatig gedrag te verminderen.

Benieuwd naar jouw gokgedrag

Per 1 oktober is de markt voor online casino’s open in Nederland en daarmee is het voor iedereen die 18+ is toegankelijk om te spelen in een online casino met een licentie. OnlineCasinoGround wil mensen zo goed mogelijk informeren hierover, daarom is het mogelijk om deze test gratis te spelen. Binnen drie minuten kom jij erachter wat voor speler jij bent.