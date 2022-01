GGD opent tijdelijke vaccinatielocatie in onder meer Giessenburg

GIESSENBURG • Vanaf maandag 7 februari opent de GGD Zuid-Holland Zuid voor een periode van drie weken in zes gemeentes tijdelijke vaccinatielocaties, onder meer in Giessenburg.

Op de locaties kunnen inwoners terecht voor vragen over het vaccin en gratis, zonder afspraak, hun eerste, tweede of boostervaccinatie halen. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het wijkgericht vaccineren zoals dat in 2021 werd uitgevoerd.

Prikken in de buurt

De vaccinatiecampagne is een nieuwe fase in gegaan. Van massavaccinatie gaat de focus van de GGD ZHZ naar wijkgericht vaccineren. Naast de huidige vaste vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek opent de GGD ZHZ zes tijdelijke vaccinatielocaties. Hierdoor biedt de GGD ZHZ alle inwoners van Zuid-Holland Zuid de gelegenheid laagdrempelig, dichtbij huis en zonder afspraak een vaccinatie te halen.

In de periode van maandag 7 februari tot en met zaterdag 26 februari zijn de locaties te vinden in de gemeentes Alblasserdam, Molenlanden (Giessenburg), Zwijndrecht, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.

Twee dagen per week

De tijdelijke vaccinatielocaties van de GGD ZHZ zijn steeds twee dagen tegelijk in twee gemeentes geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur. De vaccinatielocatie in Giessenburg is in het onderkomen van vv Peursum aan het Sportplein 2 in Giessenburg en is op maandag en dinsdag geopend. In de regio is ook in de bioscoop van Landvast in Alblasserdam een vaccinatielocatie ingericht, ook telkens op maandag en dinsdag.

Verder is in de regio het Bonkelaarhuis aan het Bonkelaarplein 7 in Sliedrecht gedurende de periode van 7 tot 26 februari geopend op vrijdag en zaterdag.