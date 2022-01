Zelf jouw crypto beheren of kiezen voor beheerd beleggen?

Wanneer je plannen hebt om te beleggen in crypto, kun je kiezen om zelf aan de slag te gaan of een specialist in te schakelen. Zelf beleggen betekent dat je een nieuwe skill moet leren, die zeer tijdrovend is en veel stress met zich meebrengt. Daarom kiezen steeds meer beleggers voor beheerd beleggen. Hierbij maak je gebruik van andermans kennis en ervaring, terwijl je zelf de vruchten hiervan plukt.

Klinkt dit te mooi om waar te zijn? In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt!

Yieldt: Crypto beheerd beleggen voor iedereen

Dat steeds meer mensen kiezen om te beleggen dat is een feit. Dat er een toename is aan cryptocurrencies en cryptobeheerders zal vast ook niemand verbazen, maar een nieuwe ontwikkeling is het beheerd beleggen (in crypto). Een Nederlandse aanbieder is Yieldt . Via hen kun je jouw intrede maken in de cryptomarkt op een verantwoorde manier. Zij beleggen met risicomijdend handelen voor meer dan 1000 beleggers die zo hun vermogen opbouwen.

Waar kan je beleggen in crypto?

Om te starten met het beleggen in crypto, zal je eerst een geschikt handelsplatform moeten kiezen. Er zijn verschillende platformen, waar je kunt beleggen in verschillende cryptocurrencies. Elk handelsplatform heeft een eigen assortiment met verschillende coins. De meeste platformen bieden grote coins zoals Ethereum en Bitcoin aan, maar met name de minder bekende cryptocurrencies zijn niet op elk platform verhandelbaar. Het is handig om hier goed op te letten tijdens je zoektocht naar een geschikt platform. Daarnaast is het ook handig om de handelskosten onder de loep te nemen. Wanneer je wil starten met beleggen in crypto, kan bijvoorbeeld Bitvavo een geschikt platform voor jou zijn.

Review van Bitvavo

Het dashboard van zowel de website is zeer overzichtelijk. Het kopen en verkopen van crypto is een fluitje van een cent op het platform. Door de eenvoud van het dashboard, is Bitvavo een geschikt platform voor beginnende beleggers. Echter heeft het platform ook extra tools, die handig kunnen zijn voor ervaren beleggers. Het platform past daarom bij zowel beginnende als ervaren beleggers.