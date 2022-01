Fitheidstesten voor 55-plussers in Arkel

ARKEL • Op woensdag 16 februari worden er tussen 12.00 uur en 17.00 uur gratis fitheidstesten georganiseerd bij Fysiotherapie Arkel voor mensen van 55 jaar of ouder en die benieuwd zijn naar hoe gezond en vitaal ze zijn.

Tijdens deze check worden verschillende testen afgenomen. Na afloop worden de resultaten besproken en krijgt men persoonlijk advies. Aanmelden is verplicht en kan tot 11 februari. Men kan zich aanmelden voor verschillende tijden, neem contact op voor de mogelijkheden want vol is vol.

Voor vragen en aanmelden kan men terecht bij Stan de Groot, Beweegcoach van GIGA Molenlanden via 06-19992628 of via de email: info@gigamolenlanden.nl.