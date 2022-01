Is het aanbod van Immediate Edge te mooi om waar te zijn?

Het gebruik maken van de meest geavanceerde softwaresystemen en algoritmes die ervoor zorgen dat je het maximale rendement uit crypto handel kunt halen. Het handelen op de cryptocurrency markt zonder dat je er veel tijd aan hoeft te investeren. Je hoeft hiervoor zelfs geen kennis van zaken te hebben.

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch kun je hiervoor terecht bij Immediate Edge maar hoe realistisch zijn deze beloften?

Wat kun je van Immediate Edge verwachten?

Immediate Edge is een automatische handelsrobot die zich primair richt op het handelen in crypto CFD’s. Deze handelsrobot maakt het handelen in cryptocurrency niet alleen heel eenvoudig voor je maar neemt het zelfs voor je uit handen. De Bitcoin handelssoftware is gebaseerd op hightech algoritmes waarbij gebruik wordt gemaakt van AI-technologieën om de prestaties te maximaliseren. De systemen worden hierin steeds slimmer. Artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) wil immers zeggen dat de systemen zichzelf ontwikkelen door ervaring en hierdoor zelfs de menselijke kennis en inzichten kunnen overtreffen. Als je weet dat de Immediate Edge een geautomatiseerd crypto handelingssysteem is dat in 2015 is opgericht, is er aan ervaring dus geen gebrek. In de praktijk komt het erop neer dat de trading bots de crypto CFD markt voor je analyseren en op basis hiervan de gewenste acties voor je ondernemen.

Hoe mooi is het aanbod van Immediate Edge?

Je begrijpt dus al: Immediate Edge maakt het handelen in cryptocurrency dus een stuk eenvoudiger voor je. Enige kennis is hiervoor niet noodzakelijk en je hoeft hier maar beperkt tijd in te investeren. Ook de financiële investering is niet groot. Er wordt een minimale investering van USD 250 vereist. Op de website wordt aangegeven dat er zelfs op de kleinste prijsbewegingen gereageerd kan worden en dat de handelssystemen tot wel 15 verschillende prijs transacties per minuut kunnen uitvoeren. Door een handelshefboomwerking kan de winst zelfs bij een kleine investering flink groeien. Met behulp van diverse aantrekkelijke rekensommen wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Het bovenstaande klinkt mooi maar hoe mooi is het aanbod van Immediate Edge in de praktijk? Een snelle blik op het internet leert dat de meningen van veel “kenners” hierover verdeeld zijn. Het beste antwoord op de vraag of het aanbod van Immediate Edge te mooi is om waar te zijn, wordt gegeven door op de website zelf. De tekst “Houd er rekening mee dat alle handel in crypto CFD’s een hoog risico inhoudt.” is veelzeggend. De crypto markt is erg volatiel. Dit wil zeggen dat de koersen zeer sterk aan verandering onderhevig zijn en dat is zeker iets waar je rekening mee moet houden bij je handel in cryptogeld en de manier waarop je jouw stappen hierin zet.