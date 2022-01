Ben Bizzie boekje laat kinderen in Molenlanden kennismaken met sport en cultuur

MOLENAARSGRAAF • Maandag 24 januari overhandigde wethouder Bram Visser het eerste Ben Bizzie boekje aan Noa van der Wal, leerling van groep 6 van CBS de Bron. In het Ben Bizzie boekje staan ruim 60 sport- en cultuuractiviteiten, die basisschoolleerlingen dit schooljaar kunnen ontdekken, vaak gratis.

Noa ontving het eerste boekje met een speciale reden. Zij is de winnares van een tekenwedstrijd en haar tekening staat op de voorkant van het boekje. Deze week ontvangen alle basisschoolleerlingen het nieuwe ‘Ben Bizzie boekje’.

Dankzij het platform Samen Actief in Molenlanden kunnen basisschoolleerlingen in Molenlanden dit jaar vrijblijvend ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij ze past. Maar ook activiteiten op het gebied van welzijn en weerbaarheid zijn toegevoegd. Deze week ontvangen ze het nieuwe ‘Ben Bizzie boekje’. Dat staat vol met activiteiten die ze vaak gratis kunnen ontdekken.

Samen Actief in Molenlanden is een initiatief van de gemeente Molenlanden in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere aanbieders. Wethouder Bram Visser: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennismaken met sport en cultuur. Ben Bizzie maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeenten te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen lid hoeven te worden. En in de meeste gevallen is het nog gratis ook.”

Kleurwedstrijd

MC Forte en GIGA Molenlanden organiseerden in december een kleurwedstrijd. Kinderen van verschillende scholen hebben meegedaan. En vandaag maakte wethouder Bram Visser de winnares bekend. Bram Visser: “Goed om te zien hoeveel kinderen er een mooie tekening gemaakt hebben. Het was dan ook zeker niet makkelijk om te kiezen.”

Noa van der Wal, leerling van groep 6 van CBS de Bron ging er met de prijs vandoor. Haar tekening staat op de voorkant van de boekjes. Het eerste boekje werd feestelijk aan haar overhandigd. Naast een goodiebag wint zij ook een drumtastic clinic voor de hele klas!

Makkelijk inschrijven

Inschrijven voor activiteiten kan vanaf 24 januari via de website www.samenactiefinmolenlanden.nl. Een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen zich heel eenvoudig kunnen inschrijven voor proeflessen bij verschillende aanbieders..

Met de lancering van www.samenactiefinmolenlanden.nl en het uitdelen van de ‘Ben Bizzie boekjes’ is een wens vanuit het sportakkoord uitgekomen. Bram Visser: “Eén overzicht met al het aanbod in de gemeente Molenlanden. Zodat je als inwoner mee kan doen en als aanbieder je aanbod kan promoten. Het boekje bevat nu alleen de activiteiten voor de kinderen, maar op het platform is er van alles te vinden voor jong en oud. Kijk dus gerust eens op de site, want Samen Actief in Molenlanden is voor iedereen!”