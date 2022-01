Dorpsbewoners nemen bakkerswinkel in Kinderdijk over

KINDERDIJK • De bakkerswinkel in Kinderdijk blijft toch open; inwoners van het dorp sloegen de afgelopen maanden de handen in elkaar om dat mogelijk te maken.

“Tijdens de vergadering van Belangenvereniging Kinderdijk in november stond het sluiten van de bakkerswinkel van Stam op de agenda”, vertelt Peter Paul Klapwijk, initiatiefnemer van de doorstart. “De sfeer was: het is een gelopen race. Maar ik vond dat we er alles aan moesten doen om de winkel toch open te houden.”

Overleg met de eigenaar maakte duidelijk dat hij tot 1 januari de tijd kreeg om de financiering rond te krijgen. Er volgden intensieve weken waarin Klapwijk contacten legde met alle partijen die een rol spelen in Kinderdijk.

Winstgevend

Met hulp van oud-wethouder en financieel adviseur Frank Meerkerk uit Ottoland kwam er een businesscase met meerdere scenario’s op tafel. De rode draad: gebaseerd op de omzet en in vergelijking met andere bakkers in de streek kon een doorstart winstgevend zijn.

Daarnaast verzamelde Klapwijk Kinderdijkers om zich heen met verschillende expertises. “Zo gaf Frieda den Ouden, die al jaren in de winkel werkte, aan dat zij door wilde gaan. Met die denktank stond ik er niet meer alleen voor.”

Stichting Elshout

Twee dagen voor de deadline kwam de Stichting Elshout met het verlossende bericht dat zij het pand wilden kopen, waardoor de door de initiatiefnemers opgerichte stichting Ons Dagelijks Brood de winkel kan gaan huren. “Ja, dat was wel een moment dat ik een brok in mijn keel had.”

Bakkerij Van der Grijn uit Groot-Ammers gaat de winkel, die binnenkort officieel de deuren opent, bevoorraden.

Een uitgebreider interview met Peter Paul Klapwijk staat deze week in Het Kontakt.