Op Het Hoofd in Nieuwpoort is ruimte voor invalidenparkeerplaatsen

NIEUWPOORT • Alleen op Het Hoofd in Nieuwpoort is ruimte om invalidenparkeerplaatsen aan te leggen. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in reactie op vragen van Doe Mee.

Recent is het historische Stadhuis van Nieuwpoort op De Dam ingrijpend verbouwd en volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt. Alleen is de inrichting voor mindervaliden buiten Het Stadhuis niet meegenomen. Daarnaast bestaat de verharding in de vesting voor een deel uit historische keien, die voor mindervaliden een extra barricade geven om zich te verplaatsen. Ook andere gebouwen in het historische centrum, zoals kerken en partycentrum Het Arsenaal, zijn lastig te bereiken voor mindervaliden.

Op vragen van Doe Mee Molenlanden over het aantal invalidenparkeerplaatsen in Nieuwpoort, blijkt dat er maar één zo’n parkeerplaats is, namelijk ter hoogte van de Buitenhaven 11, nabij Het Arsenaal. Ook zijn er nog enkele invalidenparkeerplaatsen op kenteken binnen de Vesting.

“Er is in de cultuurhistorische Vesting van Nieuwpoort maar een zeer beperkte ruimte om te parkeren”, reageert het gemeentebestuur van Molenlanden. “De wegen en spaarzame trottoirs zijn smal en variëren in breedte. De spaarzame trottoirs staan vaak vol met lichtmasten, plantenbakken en paaltjes om de voetgangers enigszins te beschermen. Hierdoor is het qua maatvoering al lastig en vaak onmogelijk om een standaard parkeervak aan te leggen. Daar waar het kan zijn er parkeerplaatsen gerealiseerd en worden er binnenkort op Het Hoofd nog eens 20 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.”

Op die locatie kunnen, indien gewenst, invalidenparkeerplaatsen aangelegd worden.