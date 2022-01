Doe Mee Molenlanden start de ‘gele glimlachtoer’ in Giessenburg en Streefkerk

MOLENLANDEN • Op zaterdag 22 januari was het campagneteam van Doe Mee Molenlanden in Giessenburg en Streefkerk. Met een ruime opstelling en op afstand gingen ze in gesprek met de inwoners.

“Het was na lange tijd goed om elkaar ook fysiek te spreken, want pas als je elkaar in de ogen kunt kijken dan is het een echt gesprek”, blikt het campagneteam van Doe Mee terug. Dat ging in Giessenburg over de bibliotheek en de bouwplannen aan de Peursumseweg.

Een Giessenburger deelde haar complimenten over het voetpad van het nieuwe woonzorgcomplex De Groene Wei naar het centrum. Maar ze was bezorgd over de veiligheid in het donker: “Kan de verlichting al nu geregeld worden en niet als alles klaar is?” Ruud van Rijn, raadslid van Doe mee! pakte dit meteen op en stelde de vraag aan het college.

In Streefkerk gingen de gesprekken over de toekomst van het voormalige gemeentehuis, de herinrichting van het centrum en de bouwplannen op de klimaatdijk.

Elke kern heeft zijn eigen agenda. Aanstaande zaterdag 29 januari is de ‘gele glimlachtour’ van Doe Mee van 10.00 tot 12.30 uur te vinden in Arkel en Groot-Ammers. Voor meer informatie: de socials of www.doemeemolenlanden.nl.