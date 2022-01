Huis van de Waard in Brandwijk gaat weer van start

BRANDWIJK • Het Huis van de Waard in het gebouw De Overstap van Met Elkaar Voor Elkaar (MeVe) aan de Kerkweg 10 in Brandwijk gaat in februari weer van start.

Op woensdag 2 februari is vanaf 09.30 uur het eerste Huis van de Waard. Tot 12.00 uur is er inloop voor een kopje koffie en/of praatje met een vrijwilliger. Ook kunnen bezoekers een spelletje doen of creatief bezig zijn.

Op woensdag 9 februari is het Huis van de Waard in combinatie met Repair Café. Tussen 09.30 en 12.00 uur is er inloop en kunnen er spullen gerepareerd worden. Ook kunnen bezoekers een spelletje doen, biljarten of creatief bezig zijn.

Ook op de woensdagen 16 en 21 februari is er Huis van de Waard, beide keren van 09.30 tot 12.00 uur. Voor meer informatie: Anie de Visser via 0184-641941 of www.huisvandewaard.nl.