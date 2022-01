Strenge coronaregels op basisscholen: ‘Onwenselijke en bijna onwerkbare situatie’

REGIO • Basisscholen in de regio moeten om de haverklap klassen naar huis sturen omdat het aantal van drie besmette leerlingen is bereikt.

Basisschool De Fakkel in Goudriaan heeft twee kleutergroepen naar huis moeten sturen. Directeur Kees van Meerkerk: “Dan heb je het over 40 procent van de school. Daarnaast is een aantal kinderen thuis in quarantaine omdat er iemand in het gezin besmet is. Dus ik denk dat ongeveer de helft van onze leerlingen thuis zit.” Sprekend over het aantal besmettingen per klas: “In de ene klas waren het er vijf, in de andere zeven.”

Wat doet de voortdurende coronapandemie met de sfeer op de Goudriaanse school? “De sfeer is een beetje gelaten. We zitten nu eenmaal in dit schuitje. En dat is hartstikke vervelend.”

Meestal niet erg ziek

Gelukkig worden de leerlingen niet erg ziek, merkt Van Meerkerk. “Er is één kind geweest met hoge koorts, maar dat is een uitzondering.” Op de Eben-Haëzerschool in Ottoland, waar Van Meerkerk ook directeur is, zijn slechts enkele leerlingen ziek. Het aantal van drie per klas werd daar (nog) niet bereikt.

Christelijke basisschool Oranje Nassau in Papendrecht heeft maandagochtend 24 januari groep 5 naar huis moeten sturen omdat de grens van drie besmettingen gepasseerd was. “Dat betekent dat we moeten overschakelen naar digitaal onderwijs”, legt directeur Jaco van Erk uit, die spreekt van een onwenselijke en bijna onwerkbare situatie.

Kettingreactie

“We hebben te maken met een kettingreactie, waardoor het allemaal heel rommelig wordt. We hebben bijvoorbeeld een leerkracht die morgen een klas zou overnemen omdat een collega positief is getest. Nu blijkt dat die vervangende leerkracht vrijdag nog in contact is geweest met iemand die positief getest is, dus die ben je dan gelijk kwijt voor de klas.”

Jaco van Erk vervolgt: “We hopen dat er morgen tijdens de persconferentie versoepelingen komen voor het onderwijs, want als dit te lang voortduurt, gaat de ontwikkeling van de kinderen stagneren. De sfeer op de school blijft gelukkig goed. We zijn nuchter en zetten er met elkaar de schouders onder, maar we vinden dat het snel anders moet.”

Onrustig

Len de Pater, bestuurder bij Trivia, een vereniging van vijftien christelijke basisscholen in de regio, beschrijft de situatie als ‘onrustig’. “Veel staat in het teken van corona. Elke keer is er de vraag: wat moet je in deze situatie doen? Je moet afstemmen met de GGD, er moeten klassen in quarantaine. Er gaat geen dag voorbij of er worden klassen naar huis gestuurd. Soms zijn het meerdere klassen op één school. Pas hadden we een school waar vijf leerkrachten besmet waren. Ga dan een school maar eens draaiend houden.”

De Pater zou willen dat de quarantaineregels voor klassen versoepeld zouden worden. “Dat je niet al bij drie besmettingen de hele klas thuis hebt zitten. Want als die drie genezen zijn, kunnen er weer andere leerlingen besmet zijn geraakt. Het gaat om de afweging: in hoeverre kunnen we de besmettingen wat meer laten oplopen, zodat je in een kortere periode meer besmettingen hebt en het daarna achter je kunt laten.”

Ook De Pater beschrijft de sfeer als ‘soms gelaten’. “Dat is in weken waarin het virus huishoudt op een school. Maar ik zie nog wel een heel grote gedrevenheid bij leerkrachten. Ze blijven ervoor zorgen dat leerlingen thuis ook zo goed mogelijk onderwijs krijgen, dat leerlingen er zo min mogelijk hinder van ondervinden.” Hoopvol: “We gaan het voorjaar in, ik hoop dat we dan weer gewoon les kunnen geven.”