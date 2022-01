Vestingdriehoekdagen geannuleerd

GORINCHEM/REGIO • De Vestingdriehoekdagen op 28 en 29 mei 2022 worden geannuleerd. Dit besluit nam het bestuur van de Vestingdriehoek vanwege de onzekere situatie rondom corona.

Opnieuw zitten de huidige omstandigheden en onzekerheden een volwaardig programma in de weg. Het bestuur wil dat het een evenement is waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Op dit moment zijn er te veel onzekerheden om het programma voort te zetten en de zekerheid te geven dat het een evenement wordt waar iedereen zich welkom en veilig voelt.

Samenwerking

Ondanks deze teleurstelling kijken het bestuur en het team terug op een mooie samenwerking tussen de deelnemende organisaties, alle instellingen en ondernemers die een bijdrage hebben geleverd aan de programmering. Met veel enthousiasme en creativiteit werd gewerkt aan een mooi programma. Een aantal subsidiepartners gaf echter ook aan dat zij op dit moment andere financiële prioriteiten hebben. Dit is meegewogen bij het nemen van het besluit. Het bestuur kijkt vooruit en onderzoekt de komende weken de mogelijkheden voor een alternatief in 2023. De Vestingdriehoek zetten we samen met alle partners, verhalen en historie in de spotlights zodra dit weer kan.

De Vestingdriehoek is een samenwerking tussen Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein, Zaltbommel en Fort Vuren. De historische vestingen, bijzondere natuur, cultuurhistorie en het nautische verleden vormen samen een uniek stukje Nederland. De Vestingdriehoekdagen zouden oorspronkelijk in 2021 plaatsvinden. Ook toen kon het niet doorgaan door de coronamaatregelen. De editie 2022 werd met vertrouwen en hoge verwachtingen tegemoet gezien.

Voor meer informatie: www.vestingdriehoek.nl.