CDA op werkbezoek in Groot-Ammers: ‘Meer ruimte sociale projecten van ondernemers’

GROOT-AMMERS • Op 21 januari brachten Arnold Tuytel en Jonette Korevaar een werkbezoek aan het 2e Kans Bouwmaterialen Depot in Groot-Ammers. KoreNet startte samen met anderen drie jaar geleden dit depot als Kluslus. Arnold en Jonette gingen in gesprek met directeur Arie Korevaar en depot-leider Ron van Muijlwijk.

In het depot worden oude materialen verzameld en klaargemaakt voor hergebruik. Inwoners uit de regio weten het depot te vinden, maar via Marktplaats komen zelfs kopers uit het hele land voor specifieke bouwmaterialen naar Groot-Ammers. Vrijdag en zaterdag zijn dan ook de drukste dagen.

Grootste uitdaging

De grootste uitdaging is het binnenhalen van voldoende materiaal. Dat gebeurt via afvalscheiding, sloop, restpartijen van bouwplaatsen en via het aanbieden van een tweede containers naast bouwafval waarin de aannemer zelf de nog bruikbare materialen aan kan bieden. Er is meer vraag dan aanbod. Sinds december worden op het kringloopplein dat onlangs in Nieuw-Lekkerland is geopend ook bouwmaterialen ingezameld. Wellicht kunnen inlevermogelijkheden ook in ander plaatsen opgezet worden.

Naast een tweede kans voor materiaal, krijgen ook mensen een tweede kans. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen hier een plek om aan de slag te gaan. Een werkritme en werkhouding worden met geduld aangeleerd. Eigenaar Arie Korevaar: “Ondernemers hebben echt plaats voor mensen die een tweede kans nodig hebben.”

Op de vraag of voor dit soort initiatieven ondersteuning is, zegt Arie Korevaar: “De regelingen die er zijn, die passen gewoon meestal niet bij de werkelijkheid. Je weet van te voren niet altijd precies hoe het gaat lopen, dat is voor een subsidie meestal een probleem.” Dus investeert deze ondernemer zelf in mensen.

Vertrouwen

Natuurlijk moeten er regels en afspraken zijn, maar momenteel slaan regels de initiatieven dood, was de conclusie van het bezoek. “Samen trekken we de conclusie dat regels ook geen garantie zijn dat het goed gaat, dus laten we meer ruimte en vertrouwen geven aan ondernemers om met de goede dingen aan de slag te gaan”, aldus Arnold Tuytel en Jonette Korevaar.