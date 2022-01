Digitaal voorlezen met burgemeester en kinderburgemeester van Molenlanden

MOLENLANDEN • De Bibliotheek AanZet organiseert, in samenwerking met de gemeente Molenlanden, op 2 februari om 11.15 uur een online voorleessessie via Teams. Dit gebeurt in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

Burgemeester Theo Segers en kinderburgemeester Fedde Linneweever brengen online een bezoekje aan een klaslokaal en woonkamer en lezen voor uit de top 10 prentenboeken van dit jaar. Wie toe is aan een beetje vrijblijvende ontspanning, kan het scherm aanzetten en luisteren naar de leukste verhalen.

Deelnemen aan de activiteit kan online via Teams. Scholen (groepen 1, 2, 3) en kinderen die thuis zitten, van 3 tot 6 jaar, kunnen zich aanmelden via molenlanden@debibliotheekaanzet.nl. Vermeld hierbij ook het e-mailadres waarop je de link wilt ontvangen.