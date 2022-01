SGP Molenlanden: 800 woningen erbij in de komende vier jaar

WIJNGAARDEN • Op zaterdag 22 januari heeft SGP Molenlanden op ludieke wijze aandacht gevraagd voor het woningtekort in de gemeente. In de aanloop naar de verkiezingen bouwden zij het begin van een ‘huis’ op een boerenkar in een weiland in Wijngaarden.

De SGP pleit voor het ontwikkelen van 800 nieuwe woningen in de komende vier jaar. Raadslid Bas de Groot: “De tijd begint te dringen als het gaat om woningbouw. We moeten nu niet langer stil zitten, maar we moeten gaan bouwen. Het is daarin belangrijk dat er voor iedere doelgroep gebouwd wordt en dat er goed overleg gevoerd wordt met omliggende gemeenten. Concreet willen wij ons inzetten om in de komende vier jaar 800 nieuwe woningen te ontwikkelen. Ook moet er meer ruimte komen voor flexibele woonvormen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Tiny Houses en Uuthuuskes.”

De SGP maakt zich zorgen om het tekort aan betaalbare woningen in de gemeente. Bart Vlot (21 jaar) is de jongste kandidaat voor de SGP. “Er is in de gemeente Molenlanden een grote vraag naar woningen. Voor leeftijdsgenoten van mij en eigenlijk voor iedereen op de woningmarkt is het ingewikkeld om een huis te kunnen kopen of huren. Wij hebben vandaag hier figuurlijk het eerste huis gebouwd als aftrap van de nog 799 andere woningen waar wij naar streven tot 2026. Het is hard nodig dat er huizen gebouwd gaan worden.”