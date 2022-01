Negen aanhoudingen na fraude met herstelbewijzen bij testlocatie in Gorinchem

GORINCHEM • De politie heeft afgelopen week negen personen aangehouden op verdenking van het plegen van fraude met herstelbewijzen na een coronabesmetting. De fraude vond plaats bij een commerciële testlocatie waar sneltesten of PCR-testen gedaan kunnen worden.

De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht door oplettendheid van de eigenaar van de testlocatie. Deze testlocatie is niet van de GGD. Het is bij deze testlocatie mogelijk om een officieel goedgekeurde antigeen sneltest, of een PCR-test voorafgaand aan een reis waarvoor een reiscertificaat nodig is, te laten uitvoeren. Daarnaast mag dit bedrijf, als één van de weinigen naast de GGD, ook herstelbewijzen afgeven als iemand positief is getest op coronavirus en daarvan herstelt. Een herstelbewijs kan gebruikt worden als toegangsbewijs, om bijvoorbeeld een sportschool binnen te komen, als vervanging van een vaccinatiebewijs. Met een herstelbewijs, is een vaccinatiebewijs dus niet nodig.

Het viel de eigenaar van de testlocatie op dat het aantal positieve coronatesten, waarbij een herstelbewijs werd afgegeven, erg hoog was in vergelijking met zijn andere locaties. Hij trok hierop aan de bel bij de politie, die een onderzoek startte. Hieruit bleek dat er negen medewerkers betrokken waren bij de fraude met de herstelbewijzen: ze gaven zeker tientallen personen tegen betaling een herstelbewijs, zonder dat diegene daadwerkelijk corona gehad had. Hierop zijn al deze medewerkers op non-actief gezet en is de testlocatie tijdelijk gesloten geweest.

Vorige week wist de politie de verdachten aan te houden. Het gaat om een 18-jarige vrouw, een 19-jarige man en vrouw, twee 21-jarige vrouwen, een 21-jarige man, een 22-jarige man en een 24-jarige man uit Gorinchem en een 21-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam.

Alle verdachten zijn na hun arrestatie verhoord. Behalve de 24-jarige Gorinchemer, zijn alle medewerkers daarna direct heengezonden. Ze blijven wel verdachten. De 24-jarige man uit Gorinchem is woensdag 19 januari heengezonden. Ook hij wordt ook na zijn heenzending als verdachte aanmerkt. Hij mag in vrijheid zijn proces afwachten.