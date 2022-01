Livestream en interactieve film Lyceum Oudehoven in Gorinchem

GORINCHEM • Lyceum Oudehoven uit Gorinchem heeft op woensdag 19 januari met een livestream een goed alternatief geboden voor de traditionele open dag, die niet door kon gaan. Zo kon iedereen die dat wilde, meer zien en weten over de school..

Twee leerlingen uit leerjaar 3 presenteerden de school aan de kijkers en gingen in gesprek met diverse medewerkers en een ouder van één van de leerlingen. In een setting, die leek op die van een talkshow en waarbij de kleurrijke aula prachtig in beeld kwam, werden de vragen van kijkers beantwoord. Tussendoor werden er filmpjes vertoond over allerlei aspecten van de school voor (techniek)havo, atheneum, gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium.

De opname van de livestream is nog terug te kijken op de homepage van het Lyceum: www.oudehoven.cvo-av.nl. Er staat ook een interactieve film bij die veel informatie geeft. In deze film is het mogelijk stukjes over te slaan over onderwerpen waarover men geen vragen heeft of juist extra informatieve filmpjes aan te klikken als men meer wilt weten over aspecten als bijvoorbeeld de begeleiding, de techniekhavo en het gymnasium.