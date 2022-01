Gemeenten krijgen 3,5 miljoen euro om PFAS uit de grond te halen

PAPENDRECHT/MOLENLANDEN • Gemeenten in de regio hebben een bedrag van 3.559.662 ontvangen om buitensporige verontreiniging in de grond door de giftige stof PFAS tegen te gaan.

De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht krijgen dit geld via een speciale uitkering, de SPUK. Het doel van deze uitkering is verontreinigde bodem op te sporen en te verbeteren. Een deel van het bedrag wordt in Papendrecht gebruikt om het onderzoek naar de kwaliteit van moestuingewassen mee te bekostigen.

750 monsters

Het moestuingewasonderzoek, dat niet alleen in Papendrecht plaatsvindt, verloopt voorspoedig. Er zijn in totaal 750 monsters genomen in 20 moestuinen in de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht, Molenlanden en Dordrecht. Twee tuinen in Hoeksche Waard zijn als referentietuin bemonsterd, aangezien de invloed van de fabriek op deze tuinen minimaal is.

Het Wageningen Food & Safety Research (WFSR, voorheen Rikilt) van de universiteit van Wageningen analyseert de monsters in de komende maanden. Daarna gaat RIVM deze onderzoeken en een rapport schrijven. Daaruit volgen handelingsadviezen voor onze inwoners met betrekking tot het eten uit eigen tuin.

De gemeente Papendrecht is erg blij met de bereidwilligheid van de moestuinverenigingen om mee te werken aan dit onderzoek. In onze contacten met de moestuineigenaren geven zij aan erg tevreden te zijn over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe zij daarin worden betrokken. In de komende tijd worden ook grondmonsters en monsters van irrigatiewater (sloot, regenwater) genomen.

Aansprakelijkheidsstelling

In 2018 zijn Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en inmiddels ook Molenlanden, gestart met de aansprakelijkstelling van Chemours en DuPont voor de schade die de gemeenten hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFOA en GenX-stoffen. Overleg tussen de gemeenten en beide bedrijven en tussen de advocaten heeft geleid tot een formele afwijzing van de aansprakelijkstelling van de zijde van Chemours.

De gemeente Papendrecht heeft samen met de colleges van Sliedrecht en Dordrecht besloten hierin niet te berusten en hebben het Juridisch Kennis Centrum en de externe advocaat de opdracht gegeven om verdere juridische stappen te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenten medio april 2021 een formele dagvaardingsprocedure zijn gestart.

Momenteel wachten de gemeenten op de volgende stap van de rechtbank. Vermoedelijk wordt dat een zitting waarbij beide partijen een mondelinge toelichting en verweer kunnen geven. De verwachting is dat die volgende stap in het tweede of derde kwartaal van 2022 gaat plaatsvinden.