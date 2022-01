Vrachtwagenverbod in Groot-Ammers wordt beperkt tot gemeentewegen

GROOT-AMMERS • Het vrachtwagenverbod in Groot-Ammers gaat beperkt wordt tot alleen het grondgebied van de gemeente Molenlanden.

Het is volgens de gemeente juridisch te ingewikkeld om ook grondgebied van Waterschap Rivierenland te betrekken bij het verbod en het ontheffingenbeleid. De reden hiervan is dat een in te stellen verbod voor het hele traject door twee wegbeheerders, namelijk het waterschap en de gemeente, genomen dient te worden. Bij de afhandeling van bezwaren zou dit betekenen dat beide bestuursorganen hierover afzonderlijk dienen te besluiten op basis van de hen adviserende bezwaar- en beroepcommissies. Ook de eventuele gevolgen zouden in eerste aanleg voor de afzonderlijke wegbeheerders zijn.

Alternatief

De gemeente Molenlanden heeft een alternatief gevonden door alleen een vrachtwagenverbod in te stellen op gemeentelijke wegen. Na overleg met het waterschap en de politie om alleen een verbod voor vrachtwagens in te stellen op gemeentelijke wegen, uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer. Het gaat dan om Opperstok (binnen de bebouwde kom), Sluis, Voorstraat (van Sluis tot aan Kerkstraat) en de Ammerse Kade (binnen de bebouwde kom).

Bij Bergstoep zullen borden worden geplaatst om aan te geven dat het verbod verderop ingaat. Dit geldt ook voor de Ammerse Kade nabij de Middenpolderweg. Door de beperking van het gebied waarvoor het vrachtwagenverbod geldt, kan dit door één wegbeheerder, de gemeente Molenlanden, worden genomen.

Bezwaar

Met het voorgenomen verkeersbesluit wordt doorgaand vrachtverkeer door de kern Groot-Ammers en met name Voorstraat/Sluis verboden. Er wordt alleen doorgang verleend aan die voertuigen, die binnen het gebied moeten zijn om te laden/lossen of het voertuig te stallen.

De maatregel zal gepubliceerd worden in de Staatscourant op 2 februari 2022. Na publicatie van het besluit start de termijn van zes weken waarin bezwaar tegen het besluit kan worden gemaakt. De uiteindelijke instelling van het vrachtwagenverbod hangt af van het juridische proces dat daarna mogelijk volgt.