Hulptransport HOE Oud-Alblas vertrekt naar Roemenië

OUD-ALBLAS • Vanuit Oud-Alblas vertrekt deze week weer een hulptransport van de plaatselijke werkgroep van Hulp Oost-Europa naar Roemenië.

Bijzonder is het dat de eerste keer is dat er in de winter een dergelijk transport vertrekt naar de Roemeense plaats Sighisoara. Naast onder meer conserven en ander voedsel voor de armste inwoners gaat er ook een orgel mee; dit is bestemd voor het kerkgebouw in Sighisoara.

De werkgroep kreeg voor dit transport de beschikking over een trekker van G.M. Damsteegt BV uit Oud-Alblas; de trailer wordt kosteloos ter beschikking gesteld door MAAT Transport uit Alblasserdam.