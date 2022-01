Doe Mee vraagt aandacht voor toegankelijk Nieuwpoort voor mindervaliden

NIEUWPOORT • De fractie van Doe Mee Molenlanden heeft vragen gesteld over de toegankelijk van de historische kern van Nieuwpoort voor mindervaliden.

Recent is het historische stadhuis van Nieuwpoort op De Dam ingrijpend verbouwd en volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt. Alleen is volgens Doe Mee de inrichting voor mindervaliden buiten het stadhuis niet meegenomen. Daarnaast bestaat de verharding in de vesting voor een deel uit historische keien, die voor mindervaliden een extra barricade geven om zich te verplaatsen.

Naast Het Stadhuis zijn onder andere ook de kerken en partycentrum het Arsenaal openbare gebouwen, die naast de inwoners regelmatig gasten ontvangen en vragen om een goede bereikbaarheid voor mindervaliden.

Doe Mee vraagt zich af hoe toegankelijk de buitenruimte in Nieuwpoort is voor mindervaliden en wil weten waar er in de vesting Nieuwpoort een algemene invalidenparkeerplaats beschikbaar Is en

hoe ver de afstand naar de Dam is. Als zo’n voorziening er niet is, zou Doe Mee graag invalidenparkeerplaatsen in het historische centrum willen realiseren.