Nieuwe contracten huishoudelijke ondersteuning Gorinchem en Molenlanden

MOLENLANDEN • In een digitale sessie met veertien zorgaanbieders bekrachtigden wethouder Lizanne Lanser van de gemeente Molenlanden en wethouder Eelke Kraaijeveld van de gemeente Gorinchem met hun handtekeningen de gemaakte afspraken over huishoudelijke ondersteuning.

Hiermee sloten zij ook het gezamenlijke inkoopproces succesvol af. Inwoners van beide gemeenten die huishoudelijke ondersteuning ontvangen, kunnen hun vertrouwde hulp houden.

Het overgrote deel van de huidige aanbieders heeft ook weer ingeschreven op het nieuwe contract. Daarnaast zijn er vier nieuwe aanbieders. Met in totaal veertien aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning hebben inwoners een grote keuzevrijheid. Het ruime aanbod kan een alternatief bieden bij eventuele wachtlijsten. En inwoners die tevreden zijn over hun huishoudelijke ondersteuning kunnen hun vertrouwde hulp houden.

Meer dan alleen poetsen

Wethouder Lizanne Lanser van Molenlanden: “Huishoudelijke hulp is meer dan alleen poetsen. Het is natuurlijk belangrijk dat het huis schoon en leefbaar is wanneer de hulp is geweest. Maar we vinden het ook belangrijk dat de huishoudelijke hulp signaleert of het nog goed gaat met de cliënt én aan de bel trekt als er andere problemen zijn op het gebied van zorg en welzijn. Aandacht voor de cliënt is super belangrijk. Daarover hebben we afspraken gemaakt. Ook weten onze inwoners op hoeveel huishoudelijke ondersteuning zij kunnen rekenen. Met deze contracten hebben we echt een mooie stap voorwaarts gezet.”

Werk maken van samenwerking

Wethouder Eelke Kraaijeveld van Gorinchem vult aan: “Met deze afspraken kunnen we weer een aantal jaren vooruit en maken we echt werk van partnership met de aanbieders. We betalen een reëel tarief, we hebben afspraken gemaakt over kwaliteit en over betere samenwerking in de keten van zorg en ondersteuning. En we staan open voor interessante ideeën over bijvoorbeeld innovaties. Dat is ook belangrijk voor de financiën op langere termijn. Een woord van dank is op zijn plaats aan onze adviesorganen voor hun intensieve betrokkenheid bij de voorbereidingen. Mede dankzij hen ligt er een prachtig eindresultaat waar wij trots op zijn. Samenwerking loont.”

In Gorinchem en Molenlanden komen ongeveer 1700 inwoners in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ondersteuning helpt hen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in een schoon en leefbaar huis.

Inwoners kunnen voor huishoudelijke ondersteuning kiezen uit 14 zorgaanbieders: Blinkers, De Lange Wei, Correct Zorg, Huis ter Leede, Impegno, NovoCare Thuiszorg, Thuiszorg InHolland, Tzorg, ZorgInjection, Zorg-Vuldig, Alphatrots, ZeelandCare, De Zorgbode en Poetszorg - poetsen met een praatje.