Rijndam verplaatst behandelactiviteiten Gorinchem naar Dordrecht

GORINCHEM/DORDRECHT • Rijndam biedt sinds deze maand geen poliklinische revalidatiebehandelingen meer aan in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De revalidatiebehandelingen zijn verplaatst naar de Rijndam locatie in Dordrecht, naast het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Hierbij wordt kennis en expertise geconcentreerd op één locatie met een groot team van artsen, behandelaren en ondersteuners.

Rijndam zet de nauwe samenwerking met Rivas in Gorinchem voort. In het Beatrixziekenhuis hebben revalidatieartsen spreekuur. Ook vinden er ook consulten plaats bij patiënten op de locaties van Rivas. Wanneer er bij een patiënt een revalidatiebehandeling noodzakelijk is, kan dit bij Rijndam in Dordrecht plaatsvinden. Deze behandeling vindt dan plaats onder regie van dezelfde revalidatieartsen.

De polikliniek in Dordrecht is een moderne en volledig uitgeruste behandellocatie die vijf jaar geleden nieuw gebouwd is. Rijndam biedt ook op deze locatie hoog kwalitatieve medisch specialistische revalidatiezorg.

De polikliniek is goed bereikbaar met de auto waarbij patiënten gebruik kunnen maken van het parkeerterrein tegenover het ziekenhuis. De locatie is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer: op loopafstand van de polikliniek bevindt zich een bushalte.

Eerstelijnsbehandelingen blijven mogelijk bij Rivas, echter medisch specialistische revalidatiebehandelingen vinden voortaan plaats in Dordrecht. Deze verplaatsing is gemaakt in afstemming met de zorgverzekeraars. Patiënten, van wie de behandeling na 1 januari doorliep, zijn overgeplaatst naar Dordrecht. Zij zijn hierover geïnformeerd. Vanzelfsprekend zijn ook de verwijzers in én buiten de regio geïnformeerd over deze verandering. Zij kunnen onverminderd patiënten doorverwijzen naar Rijndam.