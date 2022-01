Keurslager Muilwijk uit Ameide finalist van de Grote Grillworsttest

• Keurslager Muilwijk uit Ameide is finalist van de Grote Grillworsttest. (Foto: Peter Tap)

AMEIDE • Keurslager Muilwijk uit Ameide is één van de tien finalisten van de vakwedstrijd de Grote Grillworsttest.

Vorige week vond de keuring plaats van de Grote Grillworsttest. Deze vakwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Slagers. In deze editie hebben meer dan 80 slagers hun grillworst ingezonden. Het was de taak van de vakkundige jury om alle grillworsten te keuren.

De grillworsten van deze finalisten zijn ambachtelijk, met aandacht en passie gemaakt. Door het gebruik van verse ingrediënten, goede verhouding van kruiden en de juiste grilltemperatuur zijn deze grillworsten gemaakt. Iedere finalist heeft zijn eigen geheim.

Jury

De vakkundige jury van deze editie van de Grote Grillworsttest bestaat uit: branche erkende meesterverkoper Saskia Rikkerink, winnaar van editie 2021 slager Han Braamskamp en keurmeesters vanuit het Expertise Centrum voor het Slagersambacht. De jury over de keuring: “Dit zijn echte toppers. Alle finalisten hebben producten met een prachtige vleesstructuur, heerlijke bite en karakteristieke grillsmaak.”

Prijsuitreiking

De online prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op 2 februari. Samen met de finalisten wordt tijdens deze online uitreiking de winnaar bekend gemaakt van de Grote Grillworsttest 2022.

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) is de branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland. KNS werkt aan een professionele en toekomstbestendige slagersbranche waarin de slager succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman. Hart voor slagers is ons motto en daarmee maken wij ons hard voor de slagersbranche.