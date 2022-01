Webinar Alzheimer Trefpunt Molenlanden over de rol van de huisarts

MOLENLANDEN • De Werkgroep Alzheimer Trefpunt Molenlanden heeft moeten besluiten de voor januari geplande bijeenkomsten niet door te laten gaan vanwege de beperkende maatregelen. Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten in februari.

Wel is er op 10 februari om 19.30 uur een webinar over het thema: ‘Welke rol heeft de huisarts bij beginnende dementie?’ Het gesprek hierover vindt plaats met Caroline van ’t Veld, huisarts in Oud-Alblas.

De werkgroep kan zich wel voorstellen, dat er allerlei vragen leven in deze bijzondere tijd bij vooral mantelzorgers of andere familieleden van mensen met dementie.

Opgave voor het webinar 10 februari of het stellen van vragen kan via de voorzitter van de werkgroep Arie Slob: 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl.