Omwonenden Oud-Alblas Zuid voelen zich overvallen door nieuwbouwplannen

OUD-ALBLAS • Zeven omwonenden van de beoogde bouwlocatie in Oud-Alblas Zuid voelen zich overvallen door de plannen van de gemeente Molenlanden om woningbouw aldaar door te zetten.

Ze hebben de plannen via de media moeten vernemen en dat staat volgens hen in schril contrast met de afspraken die het gemeentebestuur gemaakt heeft met bewoners over burgerparticipatie. In een brief aan de gemeente schrijven ze over hun ongenoegen.

Volgens de omwonenden heeft de gemeente niet goed aangetoond dat de situatie onhoudbaar is en dat er snel gebouwd moet worden op die locatie. Ze suggereren andere locaties in Oud-Alblas die beter geschikt zijn; direct ten westen en ten oosten van de huidige bebouwing. Zo ‘wordt stedenbouwkundig gesproken de dorpslijn mooi aangehouden’, vinden de direct omwonenden van Oud-Alblas Zuid.

De omwonenden wijzen de gemeente op planschade, overlast, milieuschade en onrust als gevolg van het huidige plan en vragen de gemeente om ervan af te zien.

“Dit is al de derde aanval op ons woongenot, waarvan één echt in het oog springt: de bouw van De Beemd, direct achter onze woningen (er zou daarna niets meer bijgebouwd worden i.v.m. bestemmingsplan). Het zorgt allemaal voor grote onrust, mede omdat de gemeente onze punten niet serieus neemt”, aldus de ondertekenaars van de brief.