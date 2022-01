‘Jongerenwerk mag in Molenlanden nog meer prioriteit krijgen’

MOLENLANDEN • De jongerenwerkers in Molenlanden zijn blij met de extra ruimte die ze krijgen om hun werk te doen. Tegelijkertijd vindt het CDA dat het jongerenwerk in Molenlanden nog meer prioriteit mag krijgen.

Dat bleek vrijdag 14 januari, toen CDA-raadsleden Dagmar van den Herik en Jan Arie Koorevaar een werkbezoek brachten aan jongerenwerk Molenlanden.

Ze gingen in gesprek bij de jongerenontmoetingsplaats in Nieuw-Lekkerland met leidinggevende welzijnswerk Marlous Fieret en jongerenwerker Jetze Hoogendoorn.

Op de vraag: ‘zijn we goed voor onze jongeren in Molenlanden’, zijn Jetze en Marlous even stil. “Doordat we van 0,45 FTE jongerenwerkers naar 2,0 FTE zijn gegroeid, kunnen we meer preventief met jongeren in gesprek. En kunnen we één op één contact hebben met sommige jongeren in sommige plaatsen. Maar het mist aan ontmoetingsplekken. Want, waar kunnen jongeren heen?”

“Wij willen er meer voor jongeren zijn en niet alleen op problemen afgaan. Meer jongerenwerk betekent meer problemen voorkomen”, vervolgen Jetze en Marlous. “Het jongerenwerk gaat in veel dorpen best goed, door inzet van actieve vrijwilligers. Maar soms zouden ze daar ook aandacht willen geven aan net die ene jongere die net buiten de boot dreigt te vallen.”

“Wat goed dat jullie een eigen jongerenprogramma hebben”, zegt Marlous na overhandiging van het CDA verkiezingsprogramma door Dagmar van den Herik. Dagmar: “Er is meer werk gemaakt van jongerenwerk de afgelopen tijd, maar het lijkt me goed dat we er als gemeente echt voor jongeren willen zijn. Dus jongerenwerk mag wat mij betreft nog meer prioriteit krijgen.”