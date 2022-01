Onderzoek naar zwemvaardigheid Molenlanden binnen een maand bekend

MOLENLANDEN • De Molenwaardse raad wordt uiterlijk begin februari geïnformeerd over de zwemvaardigheid onder kinderen en volwassen in de gemeente. Die toezegging deed sportwethouder Bram Visser donderdag tijdens de commissievergadering.

Uit het onderzoek moet niet alleen blijken hoe het komt dat kinderen en volwassenen in de gemeente geen diploma hebben, maar ook hoe deze groep geholpen kan worden om toch een zwemdiploma te halen. Bovendien is het op dit moment onduidelijk wat de kosten zouden zijn als de gemeente scholen en opvoeders zou faciliteren om de zwemvaardigheid onder kinderen te bevorderen.

Achterstand

Het CDA, de Christen Unie, Progressief Molenlanden en DoeMee! Molenlanden vroegen in juli 2021 om dit onderzoek, omdat er door de lockdown een achterstand is gekomen in het aantal kinderen dat zwemles heeft gehad. Ook bleek dat in de waterrijke gemeente volwassenen zijn met onvoldoende zwemvaardigheden.

Het onderzoek sluit aan bij het sportakkoord 2020, waarin gesproken wordt over een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van zwemonderwijs met als doel om de motoriek van kinderen te vergroten.

Het was de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek naar zwemvaardigheid in december 2021 gepresenteerd werden, maar dat is niet gelukt. De uitkomst van het zwemvaardigheidsonderzoek zijn afgelopen week bij de sportwethouder binnengekomen en worden dus binnen afzienbare tijd met de gemeenteraad gedeeld.