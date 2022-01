Gert Lems nieuwe regiosecretaris Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

GORINCHEM • Gert Lems (52) is per 1 maart 2022 benoemd als regiosecretaris van het regionale samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het dagelijks bestuur van de regio AV heeft dit onlangs besloten.

Gert Lems, nu nog werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is geen onbekende voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Tot en met 2018 was hij lid van de gemeenteraad van de gemeente Molenwaard. Daarnaast was hij lid van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; en was hij verder ook als schoolbestuurder nauw betrokken bij de samenleving.

Hij werkte tot 2015 bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en eerder bij de Gemeente Gorinchem.

De 52-jarige inwoner van Langerak is verheugd aan de slag te mogen als regiosecretaris: “Vanuit mijn betrokkenheid en binding met het gebied ga ik extra gemotiveerd aan de slag voor de regionale samenwerking Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Er liggen belangrijke opgaven op onder andere het gebied van landschap, landbouw, klimaat, werk en economie en bereikbaarheid die alleen met samenwerking tot een succes gemaakt kunnen worden.”

“Juist de ligging van onze regio ten opzichte van andere regio’s en provincies maakt het extra uitdagend. Ik geloof in deze mooie regio en het eigen (krachtige) karakter ervan. Samen met de gemeenten, buurregio’s en samenwerkingspartners ga ik mij inzetten om de ambities waar te maken.”

Grenzeloos samenwerken

De voorzitter van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem is enthousiast: “We zochten een aanjager, verbinder en netwerker die onze regio sterker kan maken en het ‘grenzeloos samenwerken’ in zijn genen heeft. Met Gert Lems hebben we een regiosecretaris gevonden die dit meebrengt. Zijn wortels in het gebied zijn een pre voor de functie.”

“Zijn achtergrond in Den Haag gaat ons helpen op de juiste plekken naar binnen te stappen in de lobby rond actuele vraagstukken van de Regio AV. Ik zie uit naar de samenwerking en wens Gert veel succes.”

Met deze benoeming komt een einde aan een periode waarin de functie vanaf september 2021 op interim-basis werd waargenomen door de huidige regiosecretaris Peter Verheij.

Samenwerking

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een samenwerking tussen de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Zij werkt hierbij nauw samen met de samenwerkingspartners de provincies Zuid-Holland en Utrecht, Waterschap Rivierenland en tal van maatschappelijke partijen in het gebied.

De samenwerking krijgt vorm in de regionale maatschappelijke agenda (RMA) waarin tien opgaven centraal staan op het gebied van landschap, landbouw, wonen, arbeidsmarkt, economie, vrije tijdseconomie, zorg, bereikbaarheid & verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en water en ruimte verbinden.

Meer informatie: www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl.